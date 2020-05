Coronavirus : quel est le plan de sauvetage de Macron pour le secteur automobile ?

publié le 23/05/2020 à 13:20

Emmanuel Macron se met au chevet de l'automobile. Il serait prêt à relancer la prime à la casse car le secteur est particulièrement sinistré comme partout dans le monde. Le président de la République va donc présenter lui-même le plan de sauvetage.

Plusieurs mesures vont être annoncées pour relancer les ventes. L'objectif est à la fois : sauver les concessionnaires alors que les ventes devraient s'effondrer de 30% sur toute cette année et permettre le renouvellement du parc en soutenant l'achat de modèles moins polluants.

Selon Le Parisien, Emmanuel Macron va donc annoncer un bonus de 7 à 8.000 euros, pour l'achat d'une voiture 100% électrique. Mais, geste très important : les entreprises qui sont les plus grosses acheteuses de flotte électrique, vont aussi avoir un bonus de 5 à 6.000 euros, alors qu'elles ne touchaient aujourd'hui que 3.000 euros.

Des aides pour les véhicules hybrides

Les véhicules hybrides bénéficieront aussi d'un coup de pouce de 2.000 euros à l'achat. Mais, comme ce sont des voitures plus cher que les moteurs thermiques, 5% de plus à peu près, et bien le gouvernement va aussi renforcer la prime à la conversion en accordant 2 à 4.000 euros aux ménages modestes pour les aider à changer de voiture pour un modèle plus récent. L'avantage des véhicules électriques ou hybrides, c'est que cela aide aussi la production "made in France".