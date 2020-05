Déconfinement : comment regarder le port du masque d'un autre œil

publié le 23/05/2020 à 11:12

Samedi 23 mai, Juliette Dumas, la coach bien être de RTL, vous invite à regarder les masques d'un autre œil. "Ils sont devenus notre nouveau 'dress-code', alors on va s'habituer petit à petit à cet allié ndispensable pour nous protéger et protéger les autres. Mais il faut bien avouer que ce n'est pas hyper pratique".

"Ils grattouillent, ils chatouillent, ils gênent aussi. Mais ce que je vous propose c'est de bien porter votre masque et de le regarder d'un autre œil. Ils révèlent des histoires de couturières qui s'y remettent, ils suscitent des vocations à d'autres qui n'auraient jamais pensé coudre des masques un jour".

En parallèle, les mouvements de solidarité se multiplient, la créativité bat son plein. Tissus, inscriptions, il y en a pour tous les goûts. Il met aussi en lumière les exclus du port du masque, par exemple les malentendants, qui ne peuvent plus lire sur les lèvres. Alors, les initiatives de masques transparents au niveau de la bouche se multiplient. J'adore".

T'as d'beaux yeux tu sais Jean Gabnin Partager la citation





"Mais ce qui me plaît le plus, c'est de regarder les gens masqués dans les yeux. On ne le faisait plus, on se regardait sans vraiment le faire. Et pourtant, on voit tellement de choses dans les yeux, la joie, la tristesse, le sourire... C'est magique ! Et depuis quelques jours, il y a la voix de Jean Gabin qui résonne dans mes oreilles, cette réplique culte du cinéma français : "T'as d'beaux yeux tu sais..."