Municipales : Darmanin "autorisé un temps" à cumuler maire et ministre

publié le 24/05/2020 à 02:43

Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a été élu samedi 23 mai au matin maire de Tourcoing (Nord). Il assure avoir été "autorisé" par Emmanuel Macron et Édouard Philippe à cumuler "pendant un temps" ces deux fonctions.



"Le président de la République et le Premier ministre m'avaient autorisé à être ministre et candidat. Ils m'ont autorisé, pendant un temps et vu les circonstances exceptionnelles" liées à l'épidémie de Covid-19, "à exercer ces deux fonctions.", a expliqué Gérard Darmanin dans un entretien au Journal du Dimanche. "Mais sans cumuler les rémunérations: je ne toucherai pas l'indemnité de maire", précise-t-il.

Soulignant à deux reprises dans l'interview qu'il a été "élu au premier tour" des municipales, le 15 mars, là où le chef du gouvernement doit affronter un second tour délicat le 28 juin, Gérald Darmanin assure tenir ainsi sa "parole" car il s'était "engagé auprès des Tourquennois à être leur maire s'(il) était élu". "Mon engagement auprès du président de la République reste et restera entier, quelles que soient mes fonctions au sein du gouvernement ou en dehors", proclame-t-il.