Déconfinement : qui sont les gagnants et perdants de la limite de déplacement ?

publié le 24/05/2020 à 07:15

Depuis le 11 mai, début du déconfinement, les règles de déplacement sont claires : pas plus de 100 km autour de son domicile. Mais nous avons aussi le droit d'aller d'un bout à l'autre de son département. Ce qui offre à certains Français une zone de déplacement potentielle beaucoup plus grande que d'autres.

En effet, ceux qui habitent en bord de mer ou le long des frontières, ont une zone beaucoup plus petite. La plupart des applications internet ne proposent que le cercle de 100 km, qu'il y ait la mer ou un pays étranger, mais un géographe montpelliérain a créé une carte qui cumule les deux facteurs, afin de mettre en lumière ces inégalités.

Ainsi on peut découvrir sur le site Geonov.fr, les communes de France métropolitaine les plus chanceuses, et celles qui y perdent le plus. À titre de comparaison, la commune dont la zone de déplacement est la plus petite est Lauterbourg (67) avec 7.029 km², en raison de son caractère très frontalier, soit 22,37 % de la surface théorique. À l'inverse, la ville la plus avantagée est Vendières (02) avec 33.742 km².

La ville de Lauterbourg (67) est la ville avec la zone de déplacement la plus petite Crédit : Geonov.fr

La commune de Vendières (02) a la zone de déplacement la plus grande de France métropolitaine Crédit : Geonov.fr