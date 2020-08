publié le 19/08/2020 à 09:46

Tandis que le port du masque sera obligatoire dans toutes les entreprises à la rentrée, le maire de Cannes a décidé d'aller encore plus loin. David Lisnard, maire de Cannes depuis 2014, oblige désormais le port du masque jusque dans les halls des immeubles.

Cages d'escaliers, ascenseurs : le masque est en réalité devenu obligatoire dans toutes les parties communes des résidences cannoises, jusqu'au 31 août. Une décision bien comprise par la plupart des habitants de la ville : "Faut que tout le monde joue le jeu, c'est contraignant, mais la maladie est allée un peu trop loin, maintenant faut l'enrayer", dit une habitante, tandis qu'un autre Cannois affirme que "si quelqu'un rentre dans l'ascenseur sans masque, je ne rentre pas dans l'ascenseur".

Le montant du PV s'élève à 38 euros. Toutefois, faire respecter une telle mesure s'annonce plus compliqué, même si pour Thierry Migoule, le directeur du cabinet du maire de Cannes, c'est avant tout une mesure de bon sens : "La police municipale, si elle est appelée pour rentrer dans une copropriété, à condition qu'on ait une autorisation, on ira, d'abord pour rappeler les règles de bon sens, après si les gens ne comprennent pas, on pourrait revenir par la suite", a-t-il déclaré avant d'ajouter : "On n'est pas là non plus pour sanctionner à tout-va, on est là aussi pour faire respecter".

C'est le cinquième arrêté municipal pris par David Lisnard depuis le début de la crise sanitaire. 172 PV ont par exemple déjà été dressés sur les marchés, pour non-respect du port du masque.

