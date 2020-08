publié le 18/08/2020 à 18:07

C'est à la fois une réponse à une demande qui s'annonce particulièrement forte, le télétravail restant à privilégier en cette rentrée marquée par l'épidémie de coronavirus, et un moyen de compenser les pertes occasionnées par la crise. Accor va proposer des chambres louées à la journée pour les télétravailleurs, rapporte Le Figaro.

Le groupe propose déjà cette prestation de 9 heures à 18 heures en Grande-Bretagne pour ceux qui télétravaillent. Bureau, Wi-Fi et air conditionné, le tout dans le calme : cela permet de valoriser des chambres désertées par les touristes et les voyageurs d'affaires. "Notre offre répond à un besoin immédiat des entreprises et des salariés", estime l'entreprise.

La réservation sera possible en ligne ou directement auprès des hôtels. Tous les hôtels ne participent pas : cela se fait sur la base du volontariat. "En Grande-Bretagne, près de 100 % [des hôtels] ont adhéré", précise toutefois l'entreprise.