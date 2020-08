publié le 19/08/2020 à 07:20

Balayés le coronavirus et la frustration des matches à huis clos. Au coup de sifflet final, des milliers de supporters du PSG ont convergé à grand renfort de coups de klaxon autour du Parc des Princes et aux abords des Champs-Élysées pour célébrer une qualification historique en finale de Ligue des champions. Le club parisien s'est hissé pour la première finale de son histoire, après sa victoire contre Leipzig (3-0) à Lisbonne, mardi 18 août.

"Première fois les gars !", hurle, penché à sa fenêtre un supporter en voiture qui se dirige vers le stade, en klaxonnant de toutes ses forces dans le noir. La communion a eu lieu, sans surprise aux abords du Parc des Princes, à quelques mètres de l'enceinte révérée mais désespérément vide depuis mars. La fête s’est poursuivie sur les Champs-Elysées, dans la lumière rouge des fumigènes, maillots remontés sur le nez et écharpes brandies dans le ciel.



"C'est que de la frustration d'être là et pas là-bas, mais voilà, en quelques minutes on se retrouve ensemble, c'est que de l'amour, ça fait du bien", s'enflamme un autre supporter. Les pétards claquent. Avec ce succès, le PSG devient le cinquième club français à atteindre la finale de la plus prestigieuse des coupes d'Europe après Reims (1956, 1959), Saint-Etienne (1976), Marseille (1991, 1993) et Monaco (2004). Elle se jouera ce dimanche 23 août face à Lyon ou le Bayern Munich.