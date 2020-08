Coronavirus en France : quelles villes imposent le port du masque ?

publié le 18/08/2020 à 07:33

De plus en plus de voix s'élèvent pour que le port du masque en extérieur soit imposé partout et tout le temps pour rendre plus lisibles les décisions des autorités à ce sujet. Mais pour l'instant, ce sont les préfets de département qui ont pouvoir d'imposer (ou non) le port du masque.

Selon les décomptes réalisés par RTL.fr ce lundi 17 août, 58 des 100 plus grandes villes imposent le port du masque dans certaines rues. 21 villes l'imposent sur les marchés. Seulement 21 villes n'ont pas pris de mesures rendant obligatoire le port du masque en extérieur.

Ce classement évolue sans cesse. Le 11 août, le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu'il allait demander aux préfets d'étendre le plus possible le port du masque dans les lieux publics extérieurs, alors que l'épidémie de coronavirus montre des signes de reprise.

Le port du masque dans les 100 plus grandes villes françaises

Paris : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Marseille : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Lyon : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Toulouse : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Nice : port du masque obligatoire dans certaines rues.



Nantes : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Montpellier : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Strasbourg : port du masque obligatoire sur les marchés.

Bordeaux : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Lille : port du masque obligatoire dans certaines rues.



Rennes : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Reims : pas de port du masque obligatoire en extérieur.

Saint-Étienne : pas de port du masque obligatoire en extérieur.

Toulon : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Le Havre : port du masque obligatoire dans certaines rues.



Grenoble : port du masque obligatoire sur les marchés.

Dijon : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Angers : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Nîmes : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Saint-Denis : port du masque obligatoire dans certaines rues.



Villeurbanne : pas de port du masque obligatoire en extérieur.

Clermont-Ferrand : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Le Mans : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Aix-en-Provence : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Brest : port du masque obligatoire sur les marchés.



Tours : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Amiens : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Limoges : pas de port du masque obligatoire.

Annecy : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Perpignan : port du masque obligatoire dans certaines rues.



Boulogne-Billancourt : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Orléans : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Metz : port du masque obligatoire sur les marchés.

Besançon : port du masque obligatoire sur les marchés.

Saint-Denis : port du masque obligatoire dans certaines rues.



Argenteuil : port du masque obligatoire sur les marchés.

Rouen : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Montreuil : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Mulhouse : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Caen : port du masque obligatoire sur les marchés.



Saint-Paul : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Nancy : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Tourcoing : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Roubaix : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Nanterre : port du masque obligatoire dans certaines rues.



Nouméa : pas de port du masque obligatoire.

Vitry-sur-Seine : port du masque obligatoire sur les marchés.

Avignon : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Créteil : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Poitiers : pas de port du masque obligatoire.



Dunkerque : port du masque obligatoire sur les marchés.

Aubervilliers : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Versailles : port du masque obligatoire sur les marchés.

Aulnay-sous-Bois : port du masque obligatoire sur les marchés.

Asnières-sur-Seine : pas de port du masque obligatoire.



Colombes : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Saint-Pierre : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Courbevoie : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Fort-de-France : pas de port du masque obligatoire.

Cherbourg-en-Cotentin : pas de port du masque obligatoire.



Le Tampon : pas de port du masque obligatoire.

Rueil-Malmaison : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Champigny-sur-Marne : pas de port du masque obligatoire.

Béziers : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Pau : pas de port du masque obligatoire.



La Rochelle : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Saint-Maur-des-Fossés : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Calais : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Cannes : port du masque obligatoire sur les marchés.

Antibes : port du masque obligatoire sur les marchés.



Mamoudzou : pas de port du masque obligatoire.

Drancy : port du masque obligatoire sur les marchés.

Ajaccio : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Mérignac : pas de port du masque obligatoire.

Saint-Nazaire : port du masque obligatoire dans certaines rues.



Colmar : port du masque obligatoire sur les marchés.

Issy-les-Moulineaux : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Noisy-le-Grand : pas de port du masque obligatoire.

Évry-Courcouronnes : pas de port du masque obligatoire.

Vénissieux : pas de port du masque obligatoire.



Cergy : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Bourges : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Levallois-Perret : port du masque obligatoire dans certaines rues.

La Seyne-sur-Mer : port du masque obligatoire sur les marchés.

Pessac : pas de port du masque obligatoire.



Valence : pas de port du masque obligatoire.

Villeneuve-d'Ascq : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Quimper : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Antony : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Ivry-sur-Seine : port du masque obligatoire sur les marchés.



Troyes : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Cayenne : pas de port du masque obligatoire.

Clichy : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Montauban : port du masque obligatoire sur les marchés.

Neuilly-sur-Seine : pas de port du masque obligatoire.



Chambéry : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Niort : port du masque obligatoire sur les marchés.

Sarcelles : port du masque obligatoire sur les marchés.

Pantin : port du masque obligatoire dans certaines rues.

Lorient : port du masque obligatoire sur les marchés.