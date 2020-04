publié le 20/04/2020 à 20:25

Tandis que le gouvernement mise sur un déconfinement progressif à compter du 11 mai prochain, le débat concernant la réouverture des établissements scolaires se poursuit. Pour le maire de Cannes David Lisnard, l'État doit fournir suffisamment de garanties aux municipalités.

"On se doit d'accompagner l'État et la réouverture des établissements scolaires pour retrouver un flux d'activité, mais on ne peut pas être contradictoire alors que partout dans le monde les écoles sont ce qui ferme en premier, et ce qui réouvre en dernier", déclare de la maire Les Républicains.

"On ne peut pas, ne pas être le plus précautionneux possible en sachant que les enfants ne respectent pas les gestes barrières ou c'est très difficile. Les enseignants de façon légitime demandent des garanties, les familles aussi veulent des garanties, on reçoit beaucoup d'appels de familles qui disent 'je ne veux pas mettre mon enfant à l'école'", témoigne David Lisnard sur RTL.

Réouverture des écoles : quels sont les scénarios ?

"Avec mon équipe on bosse sur différents scénarios", affirme le maire qui n'a pour l'heure pas de garantise de la part du ministère de l'Education. "On doit nous apporter un retour dans dix jours, et à nous ensuite de nous organiser par télétravail, en terme de logistique. C'est effectivement un gros défi".

David Lisnard a lancé un appel, qu'ont aussi signé les maires de Nice et Grasse,. "Si l'on n'a pas les minimums de garanties et surtout de méthodologie, on ne peut pas mettre en péril les efforts qui ont été faits dans le cadre du confinement pour la protection des familles, et dans ce cas là on demandera un report."

Parmi les scénarios envisagés, le maire se questionne : "Est-ce que ce sera une semaine sur deux avec des demi classes, est-ce que ce sera uniquement un réseau d'éducation prioritaire ?".

Le maire en est conscient, la situation est urgente, mais il ne faut pas pour autant se précipiter au risque de prendre de mauvaises décisions : "Être dans l'urgence ne veut pas dire faire n'importe quoi, au contraire il faut essayer d'être méthodologique", insiste l'élu.