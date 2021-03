publié le 21/03/2021 à 08:46

On ne dit plus restez chez vous mais chacun chez soi ou tout le monde dehors mais sans se regrouper. C'est ce que déclare ce dimanche 21 mars Gabriel Attal dans le Journal du Dimanche. Le porte-parole repousse à nouveau le terme de confinement. Pareil du côté d'Olivier Véran dans Le Parisien. À Amiens, on ne comprend pas grand chose.

Aux alentours de la place Gambetta samedi 20 mars, sous le soleil Amiénois, les rues sont bien garnies. Hugues est venu se promener avec ses enfants. "Je vois les magasins de télécoms ouverts, je vois que les agences immobilières peuvent ouvrir. Quand on voit toutes les exceptions, il est où le confinement ? Finalement c'est même mieux que la semaine dernière", lance-t-il.

Même constat de la part de Tiphaine. Son magasin de bricolage était fermé avant le confinement à cause de la jauge des 5000m². Et depuis ce samedi, il est désormais ouvert car jugé essentiel. "Ca manque de cohérence. Un jour on nous ouvre des portes puis derrière on les referme. Quand ça change comme ça tous les quatre matins, on se dit qu'ils se foutent de nous", affirme-t-elle.

Une incompréhension largement partagée autant sur les motifs de sortie, que sur les tergiversation des attestations. "On a du mal à savoir ce qu'il faut faire vraiment. On essaie de s'intéresser un petit peu à ce qui sort. Clairement on en parle entre nous, avec nos parents, personne n'a rien compris", déplore un autre habitant. La lassitude est globale, explique Pierre-Yves. "De l'usure on en a. Ca devient pesant. Il y a vraiment aucune communication cohérente entre le gouvernement et les citoyens je trouve." Des difficultés qui n'aident pas à appréhender les nouvelles mesures en vigueur.

