publié le 20/03/2021 à 18:50

Le reconfinement signifie la fermeture de 90.000 commerces jugés non-essentiels, avec des exceptions : les salons de coiffure, les concessions de voiture, les chocolatiers, les fleuristes restent ouverts.

Avec l'arrivée du printemps, le manque à gagner aurait été colossal selon Olivier Genta, fleuriste dans le 9e arrondissement de Paris : "On est ravi que le gouvernement prenne soin de ses commerces de proximité, parce que c'est une période qui représente sur les deux mois du printemps environ 25% du chiffre d'affaire de l'année. Donc c'est forcémment une période essentielle. L'année dernière on a été privé de ça parce que le temps qu'on se réorganise en click and collect on a perdu deux ou trois grosses semaines d'activité sur les plantes extérieures notamment."

Le fleuriste ajoute : "On est ravis de pouvoir proposer nos plantes en direct à nos clients. C'est essentiel parce qu'on est avant tout des commerces de quartier. Tout notre sens est avec la vie du quartier. On a toute l'activité qui est sur internet, sur Instagram, sur notre site, mais l'activité physique en boutique est essentielle pour nous."

À écouter également dans ce journal

Confinement- Le gouvernement a décidé qu'il n'était plus nécessaire d'utiliser une attestation pour les petites sorties du quotidien. Les attestations ne sont obligatoires que pour les déplacements de plus de 10 kilomètres ou après 19 heures.

Meurtre - Le corps de Magali Blandin, mère de famille portée disparue depuis le 11 février près de Rennes, a été découvert par les gendarmes vendredi 19 mars. Son mari a avoué avoir engagé des mercenaires géorgiens pour la tuer.

Ski - Le skieur français Alexis Pinturault, 30 ans, a remporté ce samedi 20 mars la Coupe du monde de ski alpin et devient le premier Français à s'octroyer le gros globe de cristal depuis 1997.