21 millions de Français se réveillent confinés pour un mois. Près de 20% de trafic en plus sur les routes vendredi, 20% de sur fréquentation à la SNCF. C'est moins que lors du précédent confinement mais c'est tout de même la preuve que certains ont fait le choix de partir se confiner ailleurs, comme à Deauville.

Des Parisiens et des Franciliens qui, une fois arrivés, se cachent un peu dans les petites rues, derrière le coffre ouvert de leur voiture. Au moment de sortir, le linge de maison, les sacs et valises et pour Betty, l'ordinateur qu'elle utilisera pour télétravailler pendant 4 semaines. Une décision qu'elle a prise très rapidement jeudi soir. "Pendant que Castex faisait son discours, je préparais ma petite valise", confie-t-elle. "J'ai plié un pyjama, un tee-shirt, un jean, quatre livres. J'ai réservé mon billet et je suis arrivée ici. Vivre, respirer, sans masque. On a loué un petit appartement de deux pièces avec vue sur mer", affirme Betty.

Il y a également beaucoup de familles et de couples qui ont décidé de maintenir leur week-end. Pour Monique, c'était impensable de l'annuler. "C'était un week-end prévu de longue date. On devait partir vendredi, maintenant on rentre dans l'illégalité dimanche. C'est pas grave, on aura au moins profité d'un bon week-end au soleil. On est tous enfermés, on va travailler, on rentre. Métro, boulot, dodo, stop", déclare cette mère de famille.

Le mari de Monique vend la mèche, ils sont en train de voir avec leur patron s'il est possible de faire une semaine de télétravail à partir de lundi. Et si l'hôtel est toujours disponible, ils resteront un peu plus longtemps.

