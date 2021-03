Les infos pour parfaitement comprendre l'attestation de déplacement

publié le 21/03/2021 à 02:11

Les résidents de 16 départements devront à nouveau justifier leurs déplacements. Le ministère de l'Intérieur a d'abord mis en ligne sur son site internet une attestation de déplacement à remplir, qui peut être téléchargée et imprimée ou manuscrite. Mais en milieu de journée, le gouvernement a fait marche arrière en renonçant à cette attestation pour les déplacements inférieurs à 10 km.

Le gouvernement a précisé que "les attestations mises en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur distingueront dorénavant deux situations distinctes : l’attestation applicable le soir et la nuit (entre 19h le soir et 6h du matin) sur tout le territoire national, au titre du couvre-feu et l’attestation applicable en journée (entre 6h du matin et 19h le soir) dans les seuls 16 départements soumis à des mesures renforcées".

Quinze motifs de déplacement

Dans cette attestation, quinze motifs de sortie étaient initialement recensés, valables dans un rayon de 10 kilomètres autour du domicile pour certains (dont les promenades) et 30 km pour d'autres (dont les achats). Mais tous les motifs ne sont pas forcément acceptés. Vous pourrez consulter un médecin, ou sortir son chien par exemple entre 19h et 6h du matin, période de couvre-feu pour toute la France métropolitaine. La grande nouveauté est que les déplacements ne sont pas limités dans le temps.

Certains déplacements ne sont autorisés que dans un périmètre de 30 km et sans sortir de votre département. Il sera donc possible, 24h sur 24 et sans limitation de distance, de travailler, suivre une formation, consulter un médecin, obéir à un motif familial impérieux ou à une convocation judiciaire. En revanche, sortir son animal de compagnie est limité à 1km avec justificatif de domicile.

De plus, livrer des colis, se rendre à un déménagement ou participer à une manifestation autorisée sera possible entre 6h et 19h sans limitation de distance. Mais se promener, faire des achats, se rendre dans un lieu de culte ou prendre le train ou l'avion seront des activités à effectuer entre 6h et 19h avec limitation de distance.

Le gouvernement a également mis en ligne deux documents supplémentaires, déjà en vigueur lors du deuxième confinement. Un justificatif de déplacement professionnel, qui devra être rempli par votre employeur (et dont la durée de validité devra être précisée), sera nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail. Un justificatif de déplacement scolaire est également disponible.