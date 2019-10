publié le 08/10/2019 à 08:19

Avoir une grosse voiture à Paris, un SUV notamment, vous coûtera peut-être bientôt plus cher. La Mairie envisage en effet de mettre en place une sorte de bonus-malus sur le stationnement. Christophe Najdovski est adjoint écologiste à la Mairie de Paris en charge justement des transports et de la mobilité.

"L'idée, c'est d'essayer de réguler la place de ces SUV en villes", estime-t-il, "qui sont inadaptés, avantager de petits véhicules, de faibles gabarits, qui prennent beaucoup de places, et puis de ne pas encourager ces gros véhicules. Ce sont des véhicules qui sont plus lourds, 1,5 ou 2 tonnes parfois, pour transporter parfois une seule personne. Et bien ces véhicules payent davantage avec leurs poids et leur présence dans l'espace public",

Des propos qui font bondir Pierre Chasseray, le porte parole de l'association 40 millions d'automobilistes : "Quand on regarde les SUV à la loupe, on s'aperçoit que certains SUV ne polluent quasiment pas. À quoi bon faire payer toujours davantage une catégorie de véhicule sous prétexte qu'elle a une forme qui déplaît à certains écolos. On n'y comprend plus rien. Il faut reprendre un petit peu de pragmatisme et de sortir de cet esprit de politique électorale à l'approche des élections".

En France, 40% des voitures vendues en 2018 étaient des SUV.

À écouter également dans ce journal

Attaque à la préfecture - Cinq jours après la tuerie à la Préfecture de police de Paris, les victimes recevront ce mardi 8 octobre la Légion d'honneur à titre posthume. L'enquête se concentre désormais autour d'une clef USB qui contenait des informations sensibles.

Décès d'Eugène Saccomano - Voix du football à la radio, Eugène Saccomano est mort ce lundi 7 octobre à l'âge de 83 ans. Eugène Saccomano intervenait notamment dans l'émission culte "On refait le match". Un concept qu'il avait inventé en France.