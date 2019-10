Près de 6 Français sur 10 dépassent leur découvert autorisé au moins une fois par an

et Léa Stassinet

publié le 08/10/2019 à 07:21

Être à découvert coûte très cher. Et ce n'est pas quelque 60 % de Français qui sont dans le rouge vif au moins une fois par an qui diront le contraire. Une étude Panorabanques que vous dévoile RTL ce mardi 8 octobre révèle qu'en effet près de 6 Français sur 10 dépassent leur découvert autorisé au moins une fois par an.

Et parmi eux, 21% sont dans le rouge vif tous les mois. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur le plan financier. Le découvert non-autorisé fait flamber la facture des frais bancaires : il représente en moyenne 70 euros par an, mais cela peut atteindre plusieurs centaines d'euros par an, en fonction du nombre de transactions.

"À chaque fois que vous allez être dans le rouge vif, vous allez avoir une commission d'intervention de 8 euros à chaque fois, plafonnée à 80 euros par mois, explique au micro de RTL Laure Prénat, porte-parole de Panorabanques. Ensuite il y a les lettres d'information pour compte débiteur, et là, c'est autour de 10 euros. Et puis après, il y a les agios, qui elles sont hors de prix, surtout pour des personnes en difficulté qui ont du mal à gérer leur budget."