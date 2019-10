Une lettre d'Amérique - "The View", l'émission TV la plus influente d'Amérique

publié le 08/10/2019 à 07:15

C'est l'émission télévisée la plus importante des États-Unis, selon le New York Times. Sur la chaîne ABC, chaque matin, The View est un passage obligé de la vie politique américaine. Et si elle est devenue aussi influente, c’est précisément parce que ce n’est pas du tout une émission politique.

Composée de femmes de caractères aux profils et aux points de vue bien différents, The View est capable de transformer du jour au lendemain de quasi-inconnus en célébrité nationale. Des Américaines blanches, noires, latinas, junior, senior, de gauche, de droite, croyantes ou pas, c’était et c’est toujours l’originalité de cette émission créée en 1997 sous l'impulsion de Barbara Walters, l'une des premières journalistes de la télévision US.

Présentée depuis 2017 par la piquante Meghan McCain, fille de l’ancien candidat républicain à la Maison Blanche, ce morning show qui était en perte de vitesse a retrouvé une nouvelle jeunesse, notamment grâce à la présidence de Donald Trump. L’émission commence presque tous les jours par un sujet sur le président américain.

Invité de la première heure et inconditionnel téléspectateur de The View, le milliardaire new yorkais ne lui a pourtant plus accordée d'interview depuis qu'il est entré à la Maison Blanche, trop effrayé, sans doute, de passer sur le grill.

>> Une lettre d'Amérique, une série d'épisodes exceptionnels à retrouver chaque mardi. Une carte-postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique d'aujourd'hui, à la fois si familière et parfois totalement déconcertante. Un podcast RTL Originals.