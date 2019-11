publié le 20/11/2019 à 08:05

C'est bien le poids du camion qui serait à l'origine de l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn. Des analyses ont en effet révélé qu'avec son chargement, il pesait près de 50 tonnes, un total bien loin des 19 autorisées sur l'édifice.

Mais comment le véhicule a-t-il pu s'engager librement sur l'ouvrage ? Il existe pourtant des solutions pour éviter ce type de drame. Il suffirait, par exemple, de renseigner tous les GPS avec les restrictions des ponts.

"La seule solution serait un système d'information géographique national, qui recense l'ensemble de ces informations et qui les met à disposition de façon ouverte", propose Patrick Chaize, sénateur de l’Ain et rapporteur de la mission d’information sur la sécurité des ouvrages d'art. Les 200 à 250.000 ponts répertoriés pourraient ainsi être signalés sur l'ensemble des applications, avec l'indication du poids et de la hauteur à respecter.

"Recevoir sur le tonnage de chaque pont, pour ensuite le retranscrire sur nos supports est une chose qu'on ferait très facilement", explique Fabien Pierlot, fondateur de Coyote, un des leaders du GPS en France. La mise en place d'un tel système permettrait d'éviter les accidents dramatiques, comme celui de Mirepoix, mais aussi empêcher un peu plus la détérioration les ponts, dont 25.000 seraient, en France, en mauvais état.

À écouter également dans ce journal

Nice - Christian Estrosi souhaite renommer une rue de la ville avec le nom de son prédécesseur, Jacques Médecin. Condamné à plusieurs reprises pour détournement de fonds et abus de bien social, l'ancien maire ne fait pourtant pas l'unanimité à Nice.



Hôpitaux - Édouard Philippe doit annoncer, ce mercredi 20 novembre, le rachat du tiers de la dette des hôpitaux, pour 10 milliards d'euros. En revanche, les établissements hospitaliers seront obligés d'investir, dans du nouveau matériel par exemple.

Paris 2024 - Après Airbnb, c'est au tour d'EDF de devenir sponsor officiel des J.O 2024 de Paris. Une décision qui divise en interne, avec une dette de plus de 33 milliards d'euros, l'entreprise peut-elle se permettre un tel luxe ?