Les infos de 6h30 - Pont effondré à Mirepoix-sur-Tarn : le poids du camion en cause ?

publié le 19/11/2019 à 07:33

L'émotion est toujours très vive ce mardi 19 novembre au matin à Mirepoix-sur-Tarn où un pont routier s'est effondré la veille, faisant deux morts : une adolescente de 15 ans et le conducteur d'un camion. Émotion et incompréhension surtout car la structure n'était pas recensée comme sensible.

Rénové en 2003, régulièrement entretenu, le pont était malgré tout interdit aux véhicules de plus de 19 tonnes. Le poids du convoi exceptionnel, c'est peut-être ce qui a précipité l'effondrement. Des investigations sont en cours à ce sujet et devraient permettre d'en savoir plus dès ce mardi.

Le camion en question était équipé d'une remorque, transportant elle-même un engin de chantier. Le tout devait peser environ 44 tonnes. Comme lui, d'autres véhicules de ce type avaient pris l'habitude de passer outre l'interdiction.

Sur place les habitants attendent des réponses et veulent comprendre ce qui s'est passé : "C'est choquant de voir ça. On n'avait aucune inquiétude à prendre ce pont. On a vu des personnes travailler dessus il y a deux semaines. Il était vérifié ce pont", a témoigné Romain au micro de RTL.

