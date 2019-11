publié le 19/11/2019 à 08:31

Une condamnation par ses pairs. Touché par la polémique autour de Roman Polanski, la Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs (ARP) a décidé de lancer une procédure pour suspendre le réalisateur franco-polonais, accusé d'avoir agressé sexuellement plusieurs femmes et mis en examen aux États-Unis. L'organisation de cinéastes a proposé de nouvelles règles pour ses membres condamnés ou poursuivis pour des violences sexuelles.

"Quarante ans se sont passés entre la première affaire qui concerne Roman Polanski et aujourd'hui. Je pense que le monde a beaucoup changé en quarante ans. Les crimes sont les mêmes mais la façon dont ils sont perçus a énormément changé", a déclaré le 18 novembre dernier, le président de la l'ARP, Pierre Jolivet, à l'issue d'une réunion du conseil d'administration de cette association, qui regroupe près de 200 cinéastes.

"On peut se mettre la tête dans le trou et se dire le monde n'a pas changé. Il a changé, on le prend en compte et c'est le résultat de cette décision", a-t-il ajouté. Le conseil d'administration de l'organisation a donc voté "la mise en place de nouvelles procédures de suspension pour tout membre mis en examen par la justice, et d'exclusion pour tout membre condamné, notamment pour des infractions de nature sexuelle", a indiqué son président, en précisant que la suspension concerne bien "Roman Polanski, dont l'information judiciaire est toujours ouverte aux États-Unis et pour laquelle il a fait l'objet d'une mise en examen".

