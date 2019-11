publié le 19/11/2019 à 13:56

Les futurs retraités vont-ils devoir travailler plus longtemps ? La question se pose à la lecture du rapport du Conseil d'orientation des retraites qui vient d'être remis aux partenaires sociaux. Le déficit prévu sera compris entre 8 et 17 milliards d'euros en 2025, pour l'entrée en vigueur du futur régime universel.

Et si l'on veut régler ce problème, il va falloir cotiser et travailler plus longtemps. L'une des pistes de l'État, pour combler le déficit à venir, est bien entendu de retarder l'âge du départ en retraite. Parmi les nombreuses méthodes envisagées par le gouvernement, c'est celle de l'âge pivot qui semble tenir la corde.

Si l'on prend un scénario moyen, pour partir à la retraite il faudrait atteindre l'âge pivot à 63 ans et demi. Avant cet âge, le salarié pourra partir avec une retraite un peu amputée, une décote, et après 63 ans et demi il pourra bénéficier d'un bonus de pension, une surcote.

Cette hypothèse d'âge pivot a déjà été proposée par le haut-comissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye, mais ne semblait pas être la solution numéro un du chef de l'État. Le Conseil d'orientation remet donc une pièce dans la machine, à moins de 20 jours de la très attendue mobilisation du 5 décembre.

