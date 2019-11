publié le 18/11/2019 à 15:29

Ce lundi 18 novembre, un pont s'est effondré à Mirepoix-sur-Tarn, en Haute-Garonne. Le premier bilan fait état d'un mort, une adolescente de 15 ans, de plusieurs blessés et disparus. Selon les premiers éléments de l'enquête, le pont n'était pas considéré comme un ouvrage sensible, et se serait effondré à cause d'un poids lourd dont le tonnage était supérieur à la limite autorisée.

Plus généralement ce drame pose une question : dans quel état se trouvent les ponts français ? Selon une liste publiée en septembre 2018 par le ministère des Transports, sur les 164 ouvrages du pays, quinze des principaux ponts du réseau routier national ont besoin de travaux plus ou moins urgents.

La liste comprend 42 ouvrages directement entretenus par l'État et 122 autres confiés aux sociétés autoroutières. Au total, un seul seulement de ces ponts est classé catégorie 1, soit "en bon état apparent". Hors catégorie, le viaduc de Millau (sur l'autoroute A75, Aveyron) et le pont de Normandie (N1029, entre Seine-Maritime et Calvados) sont aussi en très bon état. La plupart des ponts sont en catégorie 2, avec des "défauts mineurs", ou 2E, sous-catégorie de la précédente "dont les risques d'évolution des désordres peuvent à court terme affecter la structure".

7% présentent un risque d'effondrement à terme

La catégorie 3, celles des "ouvrages dont la structure est altérée et nécessite des travaux de réparation, sans caractère d'urgence", comprend 13 ponts. Enfin, la catégorie 3U comprend deux "ouvrages dont la structure est gravement altérée et nécessite une intervention urgente" : le viaduc d'Echinghen près de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) sur l'A16 et celui de Caronte sur l'A55 à Martigues (Bouches-du-Rhône).

Enfin, en juin dernier, un rapport a été publié par le Sénat. Ce dernier affirmait "qu'au moins 25.000 ponts sont en mauvais état structurel et posent des problèmes de sécurité et de disponibilité pour les usagers". 30% des 12.000 ponts nécessitent des réparations, 7% d'entre eux présentant même un "risque d'effondrement" à terme. Sans augmentation importante du budget, 6% des ponts seront "hors service" en 2037, prédit le rapport.