publié le 19/11/2019 à 19:12

Une religieuse n'a pas pu entrer dans une maison de retraite à Vesoul car elle refuse de retirer son habit et son voile. "Je trouve qu'on tombe vraiment dans des dérives inquiétantes, a expliqué Christian Estrosi sur RTL. Il faut faire la différence entre ceux qui instrumentalisent une religion avec des signes ostentatoires et provocateurs et ceux qui sont simplement dans la mission qui leur est confiée par la religion."



"Le voile d'une religieuse, c'est la tenue d'une religieuse, selon le maire de Nice. C'est la tenue de quelqu'un qui s'est engagé par conviction, par passion, par adoption à sa religion, au service de la religion. Personne n'interdit un rabbin ou un imam de porter les signes de la responsabilité qu'il a dans l'exercice de la religion."

En revanche, Christian Estrosi estime qu'"on peut reprocher (le port du voile) à quelqu'un, qui (le porte) de manière ostentatoire alors qu'il n'est pas un religieux et qu'il n'agit pas au nom d'un culte, d'une religion."