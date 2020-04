Coronavirus et confinement : la Poste promet d'améliorer le service

publié le 09/04/2020 à 07:17

La Poste va passer la seconde. Depuis le premier jour du confinement, l'activité était très ralentie, avec la plupart des bureaux fermés et seulement trois tournées par semaine. Une mise en sommeil très critiquée par les maires ruraux. Alors le patron de La Poste, Philippe Wahl, promet une amélioration du service.

"Si on est en crise, par définition la distribution ne pourra pas être normale. Le but c'est d'étendre les jours de distribution. On va terminer le mois avec 5.000 bureaux de poste ouverts, avec l'association des maires de France, avec 10.000 points de contact ouverts à la fin du mois d'avril : agences postales communales, buralistes, bureaux de poste nouveaux. Donc c'est un effort considérable", souligne-t-il au micro de RTL.

"Sur le courrier, nous avons trois jours qui sont assurés. Nous aurons lundi et mardi la presse. Et après, en fonction de la crise sanitaire, des décisions du gouvernement, nous verrons, en discussion avec le médecin du travail et les organisations syndicales de notre groupe, comment étendre la distribution du courrier."

A écouter également dans ce journal

Confinement - Emmanuel Macron doit s'exprimer lundi 13 avril vers 20 heures après les applaudissements dédiés aux soignants. Ce sera sa quatrième intervention télévisée depuis le début de la crise sanitaire. Le chef de l'Etat devrait surtout donner des précisions sur la durée du confinement. L'Elysée a indiqué hier soir qu'il était prolongé au-delà du 15 avril sans plus de détails.

Justice - À la suite de plusieurs témoignages de parents priés de laisser leur enfant à l'entrée du supermarché, le Défenseur des droits a tranché : cette pratique déroge au droit. En aucun cas "les mesures restrictives relatives à la lutte contre la propagation du Covid-19" ne prévoient d'interdire l'accès des magasins d'alimentation aux enfants, estime-t-il.

Présidentielle américaine - Bernie Sanders se retire de la campagne pour la présidentielle américaine, libérant la voie à Joe Biden pour l'investiture démocrate. L'ancien vice-président, 77 ans, est désormais le seul candidat en lice pour affronter Donald Trump le 3 novembre.