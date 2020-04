publié le 08/04/2020 à 09:44

La Poste passe moins souvent qu'avant, la plupart de ses bureaux sont fermés. Incompréhensible pour de nombreux maires en zone rurales. Ils accusent La Poste de ne pas jouer son rôle de service public. Philippe Wahl le patron de La Poste sera auditionné ce mercredi matin par la commission des affaires économiques du Sénat .



"Je ne suis pas déçu, je suis vraiment vraiment en colère" déclare Jean-Claude Ducarre, maire de Melay, une commune en Saône-et-Loire (71). L'élu souhaite des explications : "Il me semble que La Poste reçoit un certain nombre de subsides d'argent public, pour des missions de services publics et en ce moment elle est aux abonnés absents et n'assure pas ses missions, notamment pour les personnes vulnérables qui sont sur nos territoires".

"S'il y a des gens pour qui on doit prêter une attention particulière dans ces circonstances, ce sont les personnes vulnérables. Nous le faisons, nous, les maires, on est là 24 heures sur 24 dans les communes rurales, pour assurer du portage de médicaments, pour assurer du portage de courses, pour faire une écoute téléphonique pour les personnes âgées qui sont dans des maisons isolées", souligne l'élu, qui aimerait que La Poste, en temps que service de l'État, en fasse autant : "Des services publics qui sont payés pour ça, qui reçoivent de l'argent public pour faire fonctionner leurs services ne sont pas en capacité de venir assurer un service minimum" déplore Jean-Claude Ducarre.

"Je ne demande pas le rétablissement des services tels qu'ils étaient dans l'idéal il y a deux mois, je demande un service minimum pour les personnes vulnérables, les personnes en difficulté" conclut-il.