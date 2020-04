publié le 02/04/2020 à 07:27

Des milliers de personnes se sont portées volontaires pour faire tourner La Poste, notamment dans les zones rurales et les banlieues. Des bureaux de Poste vont donc ouvrir prochainement et la distribution de colis et de courriers va reprendre. La Poste avait dû jusqu’ici réduire ses effectifs à cause de l’épidémie de coronavirus.

Ces postiers qui sont portés volontaires viennent de Mediapost, la filiale du groupe spécialisée dans la distribution des imprimés publicitaires et qui a peu de travail avec la crise. Ce sont également des salariés de l’entreprise qui jusque là télétravaillaient mais qui ont accepté de revenir sur le terrain pour donner un coup de main.

Avec ces renforts, La Poste espère rebondir, alors que jour après jour depuis le début du confinement, les services rendus s’amenuisaient. On était tombé à 3 tournées hebdomadaires du facteur seulement. La direction espère revenir à 4 dès la semaine prochaine et s’engage à distribuer tous les jours du lundi au vendredi la presse quotidienne nationale et régionale.

1.600 bureaux de poste seulement sur presque 8.000 sont encore opérationnels. La Poste va pouvoir en ouvrir 350 de plus à partir de lundi, essentiellement en zone rurale et en banlieue. Car avec le versement des prestations sociales et en particulier du RSA, il devrait y avoir un afflux au guichet au début de la semaine prochaine. Cette relance de la machine postale se fera toujours en prenant le maximum de précautions sanitaires.

