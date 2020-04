Coronavirus : comment s'organise La Poste pour traiter votre courrier

publié le 01/04/2020 à 08:20

Vous l'avez sans doute remarqué, votre boite aux lettres n'est pas aussi pleine en ce moment. Et c'est tout à fait normal. En effet, en pleine épidémie de coronavirus La Poste a décidé de fournir un service réaménagé afin de limiter l'exposition au virus de son personnel, tout en assurant ses "missions essentielles", assure-t-elle.

Les tournées sont donc réduites, avec une mise à jour mise en ligne sur le site de La Poste. Dans ce cas, "à compter du 27 mars, les tournées pour la livraison du courrier, des colis et de la presse seront effectuées les mercredi, jeudi et vendredi. Cela pourra être adapté en fonction des situations locales et de leurs évolutions".

Les courriers simples ou suivis ainsi que les Colissimo sans signature seront déposés comme d'habitude en boîte aux lettres. Pour les lettres recommandées, le facteur vous enverra un SMS vous demandant de l'autoriser à la déposer dans votre boîte aux lettres. Sinon, il vous sera remis un avis de passage qui vous permettra de le récupérer.

Pour les colis qui nécessitent une signature, cette dernière est aussi temporairement suspendue. Si la taille le permet, le colis sera déposé dans la boite aux lettres. Si le Colissimo est trop volumineux, le facteur sonnera et en cas de présence demandera la permission de déposer le paquet devant votre porte.



La livraison des Colissimo contre remboursement est suspendue, ces colis ne seront pas présentés et retournés à l’expéditeur. Le service de modification de livraison est suspendu. Notez que les délais de livraison de sont plus assurés.

Faire attention à l'éventuelle fermeture du bureau de Poste

Pour l'envoi de courrier, La Poste invite ses clients à privilégier les boîtes de rue, les "boîtes jaunes", pour expédier leur courrier. Elle incite aussi ceux qui le peuvent à affranchir vos courriers et colis sur Internet.



Le service d’envoi de Colissimo depuis votre boite aux lettres reste disponible. Vous pouvez y accéder en ligne. Il suffit d'affranchir votre colis et de le déposer dans votre boîte aux lettres, où le facteur le récupérera lors de son passage.

Si vous vous rendez en bureau de Poste, il vous est recommandé de vous munir d’une attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case "déplacement pour effectuer des achats de 1ère nécessité." Vous pourrez y expédier mais aussi y récupérer des courriers et colis. Surtout, il faut bien vérifier que le bureau de Poste est ouvert.

En effet, l'ouverture est évolutive d'un jour à l'autre. En cas de fermeture, le colis ou la lettre à retirer seront disponibles à la réouverture du site. Ceci est valable pour les livraisons en relais. Si ce dernier est fermé, il faut attendre la réouverture de celui-ci.

L'envoi de courrier et de colis vers l'international

Jusqu’à la fin de la crise sanitaire, le transport et la livraison des courriers et colis sont suspendus pour la Tunisie, la Polynésie Française et le continent américain à l'exception des États-Unis, du Canada, du Brésil, de l'Argentine et du Mexique.





Le transport et la livraison des colis sont suspendus, mais le transport des courriers maintenus, pour la Mongolie, l'Azerbaïdjan, les Philippines, Madagascar, l'Île Maurice, le Mali et la Côte d'Ivoire.



Les destinations suivantes sont fermées : Anguilla, Antigua & Barb, Antilles néerlandais, Antilles néerlandaises (Bonnair), Antilles néerlandaises (Sint Maarten), Bahamas, Barbade, Belize, Bermudes, Bolivie, Cayman Island, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Curaçao, République Dominicaine, Dominique, El Salvador, Equateur, Falkland, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, , Honduras, Iles Turques & Caïques, Iles Vierges GB et US, Jamaïque, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Puerto Rico, Saint Vincent, Sainte Lucie, St Kitts & Nevis, Surinam, Trinité & Tobago, Uruguay, Venezuela.



Les colis déjà expédiés et non encore remis aux pays de destination seront retournés aux expéditeurs. Les délais peuvent être rallongés.