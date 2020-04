publié le 01/04/2020 à 07:06

Alors que les hôpitaux d'Île-de-France sont maintenant saturés, une quarantaine de patients seront transférés aujourd’hui vers la Bretagne à bord de deux TGV médicalisés qui partiront ce mercredi 1er avril de la gare d’Austerlitz. Une opération très délicate même s’il y a de plus en plus de progrès.



Quelques changements ont été demandés par les équipes médicales. Les dossiers des sièges sont enlevés pour pouvoir mieux positionner les civières dans la partie basse de la rame. Cela facilite grandement la stabilisation des malades. La SNCF s’est également organisée par équipes. Il y a par exemple l’équipe matériel, l’équipe sûreté. Et désormais entre la demande des autorités sanitaires, et le départ effectif du TGV médicalisé, il faut au moins 48 heures. Cela nécessite néanmoins environ 200 personnes.

Il faut savoir qu’un TGV sanitaire est composé de deux rames. Une à l’avant, vide, avec du personnel SNCF, et des dépanneurs. C’est la 2e rame qui transporte les malades. Un train dit "balai" circule également en amont du TGV sanitaire pour vérifier que tout va bien sur le trajet emprunté. Enfin les agents qui s’occupent des caténaires et des voies sont situés tout au long de son parcours jusqu’à la gare d’arrivée.



À écouter également dans ce journal

Décès - Pape Diouf est mort dans un hôpital de Dakar. L'ancien président de l'OM âgé de 68 ans atteint du coronavirus est décédé au Sénégal mardi 31 mars. Celui qui partageait sa vie entre Marseille et Dakar avait été hospitalisé dans la capitale sénégalaise, touché par le coronavirus et placé sous assistance respiratoire. Il devait être rapatrié de Dakar à Nice en avion sanitaire mais son état s'est dégradé, l'avion n'a pas pu décoller et il est décédé sur le sol sénégalais. Il était le premier président noir d'un grand club en France.



Coronavirus - C'est le pire bilan en France depuis le début de la pandémie. Près de 500 patients sont morts du coronavirus dans les hôpitaux français ces 24 dernières heures, soit une nouvelle hausse record depuis le début de l’épidémie, qui porte le bilan total à 3 523 morts, a annoncé mardi le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. Le nombre total de personnes hospitalisées est désormais proche de 22.800, soit une hausse de 1.749 depuis lundi.

International - Au Royaume-Uni, un adolescent de 13 ans est mort. Il est décédé lundi après avoir été testé positif au coronavirus, ont annoncé mardi l'hôpital où il est décédé et sa famille, selon laquelle il n'avait pas de pathologie sous-jacente. Il s'agit de la plus jeune victime du Covid-19 connue au Royaume-Uni. La plus jeune victime recensée dans un pays européen est une adolescente de 12 ans, morte en Belgique.