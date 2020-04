publié le 01/04/2020 à 19:12

Enfin de bonnes nouvelles en provenance d'Alsace. À Mulhouse, dans le berceau du coronavirus, le nombre d'appels diminue et quelques lits se libèrent.

Depuis quatre jours consécutifs, les médecins ont remarqué ces petits signaux d'espoir. D'abord, il a moins d'appels au SAMU. Mardi 31 mars était la journée la plus calme depuis 30 jours. Il y a aussi une baisse du nombre de patients qui arrivent aux urgences, pour le coronavirus, et une légère diminution de patients intubés.

Ce mercredi 1er avril, il y avait un peu de places dans les unités Covid de l'hôpital, ce qui n'était pas arrivé depuis des semaines. "À 8h30, il y avait trois patients. Quand on démarre la journée avec un service vide, c'est bon pour le moral", confie le docteur Marc Noizet.

Malgré tout, le service de réanimation affiche complet avec 80 patients. Il faut toujours évacuer 15 patients, par jour, du Haut-Rhin vers d'autres hôpitaux pour faire de la place aux autres personnes hospitalisées.

