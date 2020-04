et AFP

publié le 01/04/2020 à 18:33

C'est depuis l'Assemblée nationale ce mercredi 1er avril qu'Edouard Philippe s'est exprimé sur l'"après confinement". Le Premier ministre a jugé "probable" que le déconfinement en France ne se fasse pas "en une fois, partout et pour tout le monde", en espérant pouvoir présenter une ébauche de stratégie "dans les jours, les semaines qui viennent".

"Nous avons demandé à plusieurs équipes de travailler sur cette question du déconfinement, en étudiant l'opportunité, la faisabilité d'un déconfinement régionalisé ou sujet à une politique de tests - et si oui laquelle - ou en fonction de classes d'âges", a expliqué le Premier ministre, "nous sommes en train de travailler et d'expertiser des scénarios". Pour le moment, le confinement général en France est prévu jusqu'au mercredi 15 avril.



Ce mercredi 1 avril se tenait la première audition d'Édouard Philippe et Olivier Véran, devant l'Assemblée nationale. Le Premier ministre et le ministre de la Santé sont actuellement interrogés au sujet de "l'impact, de la gestion et des conséquences" de l'épidémie de coronavirus en France. C'est dans ce cadre-là que le Premier ministre a donné de premières pistes sur ce qui nous attendait après cette période de confinement.