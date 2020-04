publié le 01/04/2020 à 17:47

Le confinement ne tolère aucune forme de vacances. Christophe Castaner le ministre de l’Intérieur rappelle qu’il n’y aura pas de grand départ ce week-end malgré le début des vacances de printemps pour les régions parisiennes et l’Occitanie. C’est essentiel pour éviter la propagation du virus. Voyager est donc tout simplement interdit.

Le ministre a d’ailleurs promis de renforcer les contrôles sur les routes, dans les aéroports et dans les gares. On ne change pas son lieu de confinement, c’est la règle. Si vous êtes parti juste avant le confinement en bord de mer ou à la campagne, il va falloir y rester. Si vous essayer de rentrer même en prouvant que vous vous dirigez vers votre domicile principal, vous pourrez être verbalisé en cas de contrôle. Pas question non plus d’amener les enfants chez les grand-parents.



Les gendarmes s’attendent évidemment à ce que quelques uns essaient de tricher mais ils ont bien l’intention d'en coincer le plus possible. Et puis Christophe Castaner a également demandé aux préfets de vérifier le niveau de location saisonnière dans les zones touristiques qui devraient normalement baisser ou déjà avoir baissé. Si au niveau local, les autorités s’aperçoivent qu’il y a un problème, des contrôles pourront être déclenchés sur les sites concernés, afin de vérifier que les règles du confinement sont bien respectées.