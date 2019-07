publié le 04/07/2019 à 07:11

Mieux prendre en charge les enfants placés, c'est l'un des enjeux des Assises de la protection de l'enfance qui s'ouvrent ce jeudi 4 juillet à Marseille. Ils sont 180.000 à être placés en foyer ou en famille d'accueil chaque année. Le secrétaire d'État Adrien Taquet pourrait y annoncer une refonte de la prise en charge de ces enfants par l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE).

Aujourd'hui, un quart des SDF sont d'anciens enfants placés. À ses 15 ans, Jean-Pierre est confié à l'ASE et placé en foyer mais à sa majorité la prise en charge s'arrête et on lui laisse deux mois pour partir. "J'avais pas vraiment un endroit où aller et c'était un peu compliqué pour moi. J'avais surtout peur de me retrouver à la rue et j'étais encore scolarisé et je me demandais 'une fois dans la rue qu'est-ce que je vais faire, oùaller, qu'est-ce que je vais devenir ?'", explique-t-il.

Pris en charge par la Fondation apprentis d'Auteuil, il a pu être accompagné. "Ils m'ont proposé un logement, ils m'aident dans mes projets (...) et ma vie quotidienne", a-t-il indiqué. Déclarer ses impôts, organiser ses menus pour la semaine, trouver un BTS, pour tout cela Jean-Pierre est désormais aidé par son éducatrice, Hermine, pour le rendre autonome et éviter qu'il tombe dans la précarité ou l'exclusion. "Quand on sort de l'ASE, c'est difficile d'être tout de suite dans le monde adulte", confie Hermine.

La Fondation espère pouvoir suivre 900 jeunes d'ici 2021 mais pour cela il faudrait aussi que le gouvernement annonce un plan de prise en charge pour tous ces jeunes majeurs sortants de l'ASE.

À écouter également dans ce journal

Bac 2019 - Les résultats du baccalauréat tomberont bien pour tout le monde demain. Qu'importe la grève des professeurs qui refusent de rendre leurs copies, le Ministre de l'Éducation Nationale l'assure : si des notes manquent, le jury prendra en compte les résultats du contrôle continue.

SNCF - La SNCF est dépassée avant les grands départs en vacances. 5.000 postes de guichetiers ont été supprimés ces dernières années, prolongeant de fait l'attente des voyageurs, jusqu'à 3 heures de queue pour atteindre les guichets.

Scandale des steaks hachés - Début juin, 780 tonnes de steaks hachés surgelés de mauvaise qualité ont été distribués à 4 associations françaises. Un mois après, les banques alimentaires évalue le préjudice à 250.000 euros. Elles vont porter plainte et demander des dommages et intérêts

Mondial féminin - Les Pays-Bas ont arraché leur ticket pour leur première finale en Coupe du Monde, en battant la Suède 1-0 après prolongations. Les Néerlandaises affronteront les Américaines en finale, dimanche 7 juillet à Lyon à 17h.