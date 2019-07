publié le 04/07/2019 à 05:51

Acheter un billet de train prend parfois plus de temps que le voyage en lui-même. Avant les grands départs en vacances, la SNCF est complètement dépassée et il faut parfois attendre plus de 3 heures dans certaines gares pour atteindre les guichets, selon les syndicats. La faute aux suppressions de postes : 5.000 guichetiers ont été supprimés ces dernières années.

À la gare de Lyon, à Paris, la file d'attente est spectaculaire : mesurant pas loin d'une centaine de mètres, elle débute sur le parvis puis coupe la gare en deux. "C'est hallucinant. Il y a une file interminable, on se dit que c'est les gens qui attendent les voies mais non", témoigne une voyageuse qui n'en revient pas.

Damien, lui, s'arme de patience depuis près d'une heure. "Moi ça va, je suis jeune mais pour les personnes âgées ou handicapées, avec la chaleur, ce n'est pas l'idéal", confie-t-il au micro de RTL. Pas facile non plus pour le personnel de la SNCF car les esprits parfois s'échauffent. Virginie, derrière son guichet en sait quelque chose : "Quotidiennement je me fais traiter de c*******. Et en fin de journée et que c'est la dixième que vous prenez en pleine face, vous perdez patience. Ça devient de plus en plus compliqué de travailler dans cette ambiance-là, il y a des gens qui ont attendu 3 heures", souligne-t-elle.

