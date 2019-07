Réformes des retraites : à quel calendrier s'attendre ?

publié le 04/07/2019 à 06:15

Aurons-nous un projet de loi encadrant la réforme des retraites avant les municipales de mars 2020 ? Rien n'est moins sûr. Les très attendues recommandations du Haut commissaire Jean-Paul Delevoye ne devraient pas être présentées avant la semaine du 15 juillet, mais déjà le calendrier que pourrait appliquer le gouvernement questionne.

L'exécutif marche sur des œufs en la matière et prépare déjà le terrain. Le Haut commissaire à la réforme des retraites a disséminé quelques pistes, tout en assurant un dialogue suivi depuis plus d'un an avec les partenaires sociaux et le gouvernement. Une nouvelle rencontre est d'ailleurs prévue le 7 juillet.

Même si le Premier ministre avait souhaité fin avril "présenter un projet de loi à la fin de l'été", on s'acheminerait désormais plutôt sur une présentation début 2020. Son discours de politique général du 12 juin, n'a pas apporté davantage de précisions.

Une application pour 2025 ?

Une fois dévoilé, le rapport Delevoye devrait encore ouvrir sur de nouvelles concertations à partir de septembre. Seront alors abordées les questions essentielles relatives à la réforme : quels régimes ? Quelles professions ? Quel point d’indice ? Des discussions qui devraient se poursuivre tout l'automne, voire au-delà. Parallèlement, des simulations sur des cas précis devront encore être réalisées.

Dès lors, la réforme ne devrait entrer en vigueur qu'en 2025, avec un fort probable mécanisme de bonus-malus intégré au système "universel". Toutefois, certaines mesures pourraient être mises en place dès cet automne, comme une éventuelle augmentation du nombre de trimestres de cotisations, ou l'instauration d'un "âge d'équilibre" à 64 ans.