publié le 02/04/2019 à 12:35

Le nombre de sans-abris dans la rue n'a pas vraiment diminué. Il a même augmenté à Paris, par exemple. Selon un comptage d'associations, 3.000 sans-abris dehors la nuit ont été recensés l'année dernière dans la capitale, et 3.600 cette année.



Le 115, le numéro d'appel d’urgence pour trouver un hébergement, reste saturé. Certes, plus de personnes ont pu dormir cet hiver dans des gymnases ou des centres d'hébergement d'urgence mais les rues, les halls d'immeubles et les talus de routes continuent d'accueillir beaucoup de personnes sans domicile fixe.

Trois grandes raisons expliquent cela. La pauvreté, d'abord : il y a un million de personnes pauvres en plus en 10 ans depuis la crise de 2008. La grande précarité pousse des dizaines de familles à la rue chaque année.

Autre facteur, qui est lié : l'augmentation des expulsions locatives. Il y en a plus de 15.000 en 2017 selon la Fondation Abbé Pierre, du jamais vu en France.