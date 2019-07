Bioraffinerie de La Mède : pourquoi le projet suscite-t-il la colère des écologistes ?

publié le 04/07/2019 à 05:09

Ce n'est pas simple l'écologie. Vous avez un pétrolier, le groupe Total, qui abandonne le pétrole, qui reconvertit donc une raffinerie (celle de La Mède, dans les Bouches-du-Rhônes, ndlr) pour faire du carburant avec des végétaux et des déchets, ce qui permet d'émettre beaucoup moins de gaz a effet de serre. Et bien, les écologistes sont vent debout contre le projet.

Il faut dire que Total a choisi pour remplacer le pétrole... L'huile de palme. Des milliers de tonnes arrivent par cargo d'Indonésie depuis quelques semaines. Cette huile provient d'un fruit, le petit fruit rouge du palmier. Sauf que pour faire pousser les palmiers, en Indonésie ou en Malaisie, on rase les forêts anciennes.

On voit là-bas des millions de palmiers à perte de vue, un peu comme la canne à sucre aux Antilles, et cette culture a tout remplacé. Or, ces forêts, elle captent du carbone, et il faut les préserver pour lutter contre le réchauffement climatique. Et puis elles abritent des tigres et des orangs-outans qui disparaissent.

Cette bioraffinerie est la plus grande d'Europe : Total a investi 275 millions d'euros pour sauver 250 emplois. Les écologistes sont en colère et une fois n'est pas coutume ils ont pour alliés des agriculteurs qui disent "mais nous en France on peut produire de quoi faire tourner l'usine avec l'huile de colza". Pour les calmer, Total leur a promis d'en utiliser 50.000 tonnes. Après, l'huile de palme est 20 à 30% moins chère que le colza. C'est en effet ce qu'il y a de moins cher pour faire du carburant, donc on voit mal Total y renoncer.