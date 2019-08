publié le 26/08/2019 à 06:27

C'est une des conséquences de la canicule qui a frappé la France en juillet : les vacanciers se sont tournés vers la montagne pour y trouver un peu d'air frais. À quelques encablures du Mont Blanc, Gérard Issartel réalise des vols en montgolfière. "On a eu des bonnes fréquentations, parce qu'avec la canicule, les gens sont venus à la montagne pour prendre l'air, explique le professionnel. On a eu une fréquentation une peu plus importante."

"Nous ce qu'on recherche surtout, c'est moins de monde que sur les plages, raconte Murielle, une vacancière qui profite de la montagne l'été. Il fait une température idéale, pas trop chaud. On fait beaucoup de randonnées, donc c'est parfait."

Nathalie, responsable du restaurant "Les Trappeurs" à Praz-sur-Arly, a fait le plein sur sa terrasse. Et ces clients n'ont pas mangé que des salades, mais "beaucoup de fondues, comme quoi la canicule n'empêche pas de consommer des produits savoyards. Je n'ai jamais fait autant de fondue et de raclette que cet hiver."

À écouter également dans ce journal

G7 à Biarritz - Les dirigeants de sept des principales puissances mondiales sont réunis à Biarritz. Les discussions devraient durer jusqu'à ce soir. Coup de théâtre, hier, est arrivé le ministre des Affaires étrangères iranien. L'objectif est de sauver l'accord qui permet depuis 2015 un contrôle de l'activité nucléaire de Téhéran.

Société - Pour la première fois en France, hier, un hypermarché a ouvert sans personnel, uniquement avec des caisses automatiques. Cela permet de contourner la loi, interdisant aux grandes surfaces l'emploi de salariés dimanche après 13 heures. Une première chahutée.

Migrants - Près de 1.500 migrants ont tenté depuis le début de l'année de traverser la Manche pour regagner l'Angleterre. C'est deux fois et demi plus que l'an dernier. L'explication tient notamment au Brexit. Les passeurs sans scrupules exploitent les craintes en faisant croire qu'il sera plus difficile d'accoster en Angleterre une fois le pays sorti de l'Union européenne.