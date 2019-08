publié le 23/08/2019 à 07:50

Ce week-end marque la fin des vacances pour beaucoup, l'occasion de faire un premier point sur la saison touristique. La question est cruciale cette année. On s'est fait très peur avec un premier trimestre catastrophique à la suite des manifestations des "gilets jaunes" tous les week-end.

D'après les éléments collectés par RTL, l'été rattrape ce mauvais départ. Atout France, l'agence de l'État qui scrute les performances du secteur du tourisme dans le pays va publier un premier bilan de l'été 2019. Il devrait montrer qu'on a effacé les pertes du premier trimestre.

Les professionnels ont confirmé à RTL que le mois d'août avait été bon. Le mois de juin a aussi été exceptionnel en terme de fréquentation. Le tourisme mémoriel a été porté notamment par la commémoration des 75 ans du débarquement en Normandie. La Normandie est ainsi l'une des grandes gagnantes en matière de tourisme, cette année.

La côté Atlantique fait le plein

C'est un des enseignements de l'été 2019 : la Bretagne et la Normandie notamment ont fait le plein. Pour la façade atlantique, on note une hausse de 5 % d'activité sur le mois d'août selon le GNI-Synhorcat, qui représente les hôteliers et restaurateurs. Ce sont des chiffres provisoires puisque le mois d'août n'est pas terminé.

Deux explications à ce succès : le budget et la météo. Les vacances dans ces régions coûtent moins chères que dans le bassin méditerranéen. Les professionnels constatent d'ailleurs que s'il y a plus de monde dans les cafés, les restaurants ou les hôtels, ils consomment moins que d'habitude.

Le baromètre RTL Odoxa Fg2a avait indiqué qu'on avait un budget moyen de 852 euros par personne. Mais ce budget est moins important quand on reste en France et quand on part à l'Ouest. Et c'est ce qui se passe puisque la France reste la première destination pour 60 % des Français selon le cabinet Protourisme.

L'autre raison du succès des régions atlantiques, c'est la canicule. Notamment en juillet. Les régions traditionnellement plus tempérées ont bénéficié d'un bonus. Surtout pour les courts séjours et les départs de dernière minute.

Un bon signe pour la France, concurrencée

Le tourisme représente 7 % du PIB français. C'est deux fois plus que l'agriculture par exemple. Et puis surtout, c'est un bon indicateur avancé de la santé de notre économie.



L'été 2018 n'avait pas été bon. On s'est rendu compte a posteriori que la France a connu un coup de frein sur sa croissance fin 2018. L'été 2017 avait été un excellent cru et le dernier trimestre, la France a connu une croissance exceptionnellement vigoureuse.



La France devrait rester la première destination touristique mondiale en 2019, avec 90 millions de touristes en France sur l'année. C'est crucial car a une concurrence féroce de nos voisins européens et notamment les espagnols qui nous talonnent.



Ils sont à 83 millions et les touristes qui consomment plus à Barcelone ou à Ibiza qu'à Paris ou Bordeaux. Un touriste étranger en France dépense en moyenne 633 euros quand il vient... Le même touriste dépensera 963 euros de l'autre côté des Pyrénées !