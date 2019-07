Alaska : le tourisme dangereux de la fonte des glaces

publié le 23/07/2019 à 13:35

Admirer les paysages avant qu'il ne soit trop tard, cela semble être le leitmotiv des touristes qui sont de plus en plus nombreux à s'envoler pour l'Alaska. Pleinement conscient du réchauffement climatique et de la fonte des glaces, ces derniers semblent vouloir profiter des derniers instants.

D'après les voyagistes de la région, l'augmentation est notoire. En 2018, ils étaient 27% de plus à visiter le pays qu'en 2008. Et pour la haute-saison de 2019, l'Alaska attend plus de deux millions de visiteurs étrangers. Les touristes les plus nombreux sont les chinois. Ils étaient au moins 10.000 à visiter l'Alaska en 2018.

Or, il est de plus en plus difficile d'accéder aux glaciers. En décembre 2018, deux touristes ont failli être percuté par l'effondrement d'un glacier. Un guide touristique d'Alaska, qui dirige des excursions sur les glaciers depuis 2007, a déclaré au Daily Telegraph que sa randonnée la plus populaire n'était plus faisable. De plus, "il y a de plus en plus de terres pour accéder aux glaces, ce qui rend la marche plus longue, et plus compliqué, le niveau n'est pas accessible pour tout le monde".

Cercle vicieux

Mais le plus gros danger concerne les glaciers eux-mêmes. L'augmentation du tourisme est néfaste,notamment à cause de l'augmentation des trajets en avion à destination de l'Alaska. Le géologue Shad O'Neil, affirme ainsi que cela a joué, et joue un rôle sur la fonte des glaces, qui ne se régénèrent plus comme avant.

Faire le trajet pour observer ce qui ne sera plus observable, et y contribuer pleinement. C'est ce que dénonce ce géologue.