publié le 26/08/2019 à 00:25

Trois personnes dont un bébé ont trouvé la mort dimanche matin dans le crash d'un petit avion de tourisme au col du Simplon, dans les Alpes suisses, a indiqué la police locale à l'AFP.

L'appareil, un avion de type Piper, avait décollé vers 09h00 (07h00 GMT) d'un aérodrome du canton de Vaud à destination de l'Italie, mais il s'est écrasé une heure et demie plus tard dans les environs du col du Simplon à quelque 2.000 mètres d'altitude.

L'avion a immédiatement pris feu et les secours n'ont pu que constater le décès du pilote et des deux passagers, dont un bébé. La police n'a pas encore été en mesure de donner l'identité des victimes. Une enquête a été ouverte par l'Autorité fédérale chargée des enquêtes de sécurité (SESE), afin de déterminer la cause de l'accident. pour déterminer les causes de l'accident.