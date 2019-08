publié le 25/08/2019 à 18:28

C'était la crainte des salariés depuis des années, c'est maintenant une réalité. Depuis ce dimanche 25 août après-midi, le Géant Casino d'Angers est ouvert, mais il n'y a aucun salarié. Personne à la caisse, c'est une première en France. Environ 300 personnes se sont rassemblées devant le supermarché ce matin pour manifester. Mais cet après-midi, il y a des clients et les avis sur cette ouverture, sans aucun salarié, sont partagés.

Alors qu'une cliente tente de faire ses courses, les militants CGT tentent de la convaincre de ne pas entrer dans l'hypermarché le dimanche. À partir de midi, les caissières ont donc débauché. Des caisses automatiques ont donc pris le relais jusqu'à 21 heures ce soir. Ce sera le cas chaque dimanche après-midi. Les "gilets jaunes"et la CGT craignent pour l'emploi.

La CGT annonce des actions devant le magasin chaque dimanche après-midi

Catherine, cliente, est émue par les salariés. Elle comprend leur colère et fait demi-tour. Elle viendra finalement faire ses courses demain. Elle regrette "le manque de contact humain de ce futur tout automatisé". "Moi je travaille le dimanche jusqu'à une heure du matin, je chouine pas pour autant. Tant que c'est ouvert moi je profite et fais mes courses", se réjouit à l'inverse Cédric, jeune homme venu faire ses courses. La CGT annonce des actions devant les portes du magasin chaque dimanche après-midi.

À écouter également dans ce journal :

G7 - Invité surprise au G7 à Biarritz ce dimanche 25 août. Un avion s'est posé à l'aéroport avec à son bord le chef de la diplomatie iranienne. Une visite totalement inattendue et qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre en pleine crise diplomatique entre les États-Unis et l'Iran sur fond de nucléaire.

Politique - Ségolène Royal a ouvertement déclaré qu'elle envisageait d'être candidate en 2022... mais pas sous le "chapeau socialiste". "Oui, je serai présente sur les échéances politiques qui viennent pour défendre les valeurs auxquelles je crois et pour me mettre au service de ces valeurs. Sous quelle forme, on verra", a-t-elle ajouté.



Faits-divers - Un drame s'est produit après-midi dans le Loiret. Un petit avion s'est écrasé pour des raisons indéterminées sur la commune de Thorailles. Le pilote n'a pas survécu. Une enquête est en cours.



Football - Paris recevra Toulouse ce soir à 21h au Parc-des-Princes. Ce sera encore une fois sans le brésilien Neymar. C'est assez cocace car l'attaquant n'est plus blessé et il pourrait tout à fait jouer.