publié le 25/08/2019 à 13:43

C'est le deuxième jour du G7 à Biarritz. Ce dimanche est consacré aux rencontres bilatérales, autrement dit aux tête-à-tête entre les dirigeants des sept pays conviés à ce sommet. Et l'image de la matinée, c'est incontestablement la complicité affichée entre l'Américain Donald Trump et le Britannique Boris Johnson. En plein Brexit, ils se jettent des fleurs et se promettent monts et merveilles.

"C'est l'homme parfait pour ce boulot et je le dis depuis longtemps. Même si cela n'a pas fait plaisir à sa prédécesseure, je le dis depuis longtemps", commence par déclarer Donald Trump.

"On a eu des conversations très constructives sur nos relations, et notamment sur le Brexit, et ça me fait très plaisir", poursuit Boris Johnson.

"On a beaucoup discuté et on va passer rapidement un très grand accord commercial, plus grand qu'il n'y a jamais eu", annonce ensuite le président américain. "Maintenant, la Grande-Bretagne n'aura plus d'obstacle. C'est une autre personne face à moi, et ce sera un grand Premier ministre".

Quelques réserves côté Royaume-Uni

Boris Johnson et Donald Trump ont un objectif commun : prouver à leurs électeurs que le Brexit sera la meilleure affaire du siècle pour leur pays. Donald Trump promet donc "a very big deal", le plus important accord commercial possible au Royaume-Uni.

De son côté, Boris Johnson en est ravi, ce qui ne l'empêche pas d'avoir quelques craintes. "Nous n'avons jamais pu vendre un seul agneau ou un seul bœuf aux États-Unis, ce pays doit ouvrir son accès aux entreprises britanniques", a-t-il dit ce dimanche matin.

C'est bien là toute la difficulté : l'ouverture du marché américain. Derrière la déclaration d'amitié, ce ne sera donc pas facile de conclure un "big deal".