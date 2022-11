Les investigations sur la mort de Samuel Paty sont officiellement closes depuis le 6 octobre 2022. Le Parisien a pu consulter le rapport des policiers de la sous-direction antiterroriste, qui montre que l'enseignant vivait dans la peur, les jours qui ont précédé sa mort. Ainsi, Samuel Paty avait l'habitude de rentrer chez lui à pied, seul.

Cependant, quatre jours avant le drame, il demande à des collègues de le raccompagner en voiture. "Je ne le reconnaissais pas", a décrit un professeur d’anglais. "Il avait clairement peur, il cachait son visage, il m’a dit de ne pas le déposer devant chez lui. Il ne m’a pas parlé du trajet". Arrivé devant son ordinateur, Samuel Paty s'est lancé dans des recherches sur internet, "c’est quoi, une menace à l’ordre public ?" Il se rend sur le site d’un cabinet d’avocat pénaliste.

En tapant son nom dans Google, l'enseignant a constaté que des vidéos haineuses contre lui s'affichaient. Le 16 octobre, le jour de l’assassinat, le professeur d’histoire-géo a demandé à nouveau à se faire déposer en voiture. "Impossible" lui a répondu un collègue, dont l'emploi du temps était incompatible. Cet enseignant a décrit un Samuel Paty très tendu, qui tournait en rond dans la salle des profs.

Finalement, Samuel Paty a quitté le collège seul, à pied. Sur les images de vidéosurveillance, on le voit relever sa capuche. Quelques minutes plus tard. Il est assassiné. Dans son sac, un marteau est retrouvé.

