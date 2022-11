Coupe du monde : les Bleus largement favoris à la victoire finale selon les Français

Alors que s'ouvre dimanche 20 novembre la Coupe du monde au Qatar, les Françaises et les Français se montrent confiants pour les Bleus sur leur capacité à conserver leur titre, une performance seulement réalisée deux fois dans l'histoire, par l’Italie (1934 et 1938) et le Brésil (1958 et 1962).

À la question "selon-vous, qui gagnera ce Mondial ?", l'équipe de Didier Deschamps est ainsi cité par 37% des sondés, loin devant le Brésil (13%), l'Allemagne (10%), l'Argentine (5%), l'Espagne, le Portugal et l'Angleterre (4%). Suivent la Belgique (3%), les Pays-Bas et la Croatie (1%).

Chez les amateurs de foot, la cote des Bleus est encore plus forte : 44% les placent au rang de favori numéro 1, toujours devant les Brésiliens de Neymar (20%), les Allemands (10%) et les Argentins de Messi (6%). Les Belges (5%) figurent un peu plus haut, devant les Portugais (4%) et les espagnols (3%).

baro_favoris Crédit : Odoxa pour Winamax et RTL

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 16 et jeudi 17 novembre 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 460 amateurs de football.

