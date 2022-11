Meurtre du Lot-et-Garonne : les habitants de Tonneins sont sous le choc

Dans le Lot-et-Garonne, le meurtrier présumé d'une collégienne de quatorze ans est passé aux aveux. Le corps d'une adolescente a été retrouvé vendredi 18 novembre, quelques heures seulement après sa disparition, alors qu'elle sortait de l'école. Un suspect a été très rapidement placé en garde à vue.



"Je sais pourquoi vous êtes là", aurait-il déclaré aux gendarmes venus l'interpeller. Cet homme de 31 ans avait déjà été condamné pour agression sexuelle alors qu'il était mineur. Mais depuis, son nom n'avait pas été ajouté au fichier des délinquants sexuels.

La vie est un peu suspendue à Tonneins. Depuis hier, place Zoppola, à quelques mètres du domicile de la famille de Vanessa, les manèges de la fête foraine ne tournent plus. "Suite aux événements de vendredi soir, nous n'avons pas le cœur à faire la fête", indiquent les inscriptions sur une affiche. Le drame bouleverse les habitants de la commune.

"Les gens sont affolés"

"Les gens sont affolés. Ils ont très peur et ils ont peur pour leurs enfants et petits-enfants. J'entends ça depuis que la nouvelle s'est répandue", explique Danièle, boulangère. Vanessa et sa famille étaient installées dans la commune de 9.000 habitants depuis quelques mois. "On ne voit que ça dans les grandes villes. Là, ça touche une petite commune, donc c'est horrible. On ne peut même pas imaginer la souffrance qu'ils peuvent ressentir. Il faut faire gaffe aux gosses", indique Cathy, une commerçante de la ville.

Au collège Germillac de Tonneins où était scolarisée la jeune fille, les professeurs se réunissent à l'étage du bâtiment. Bouchara habite juste en face de l'établissement : "On est choqué, on est bouleversés. Et puis on a une grande tristesse pour la famille et pour la petite fille à qui s'est arrivé". De sa fenêtre, elle voit des habitants déposer des fleurs devant le collège.

