INVITÉ RTL - Assassinat de Samuel Paty : sa mort "reste un moment historique", estime l'un de ses amis

Il y a deux ans, le 16 octobre 2020, Samuel Paty, un enseignant à Conflans-Sainte-Honorine, était sauvagement assassiné, provoquant émotion et indignation de la Nation. 24 mois après l'horreur, un de ses meilleurs amis, Christophe Capuano, s'est confié au micro de RTL. "Cet assassinat reste un moment historique", a affirmé ce professeur d'Histoire des sociétés contemporaines, pour qui "il est temps que la société en prenne la mesure".

Pour ne pas oublier Samuel Paty, les conditions de sa mort et pour "rappeler l'importance de l'éducation et de l'esprit critique auprès des élèves", les hommages se poursuivent aux quatre coins du pays. Un prix Samuel Paty a également été créé par l'Association des professeurs d'histoire-géographie, pour récompenser le travail collectif d'une classe autour d'un thème lié aux programmes d'éducation morale et civique, "avec des questions en lien avec les valeurs de la République".

La thématique de cette année n'était autre que la liberté d'expression. "Sommes-nous toujours libres de nous exprimer ?". Le prix sera décerné ce samedi 15 octobre à la Sorbonne par le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye et en présence de la sœur de Samuel Paty. Selon Christophe Capuano, il permet d'apporter un peu de réconfort à la famille du professeur assassiné, en voyant "à quel point des enfants, des élèves, ont pu poursuivre son action à travers ces projets".

