Samuel Paty : un professeur assassiné "parce qu'il remplissait sa mission", regrette Castex

Un an plus tard, Jean Castex rend hommage à un "serviteur de la République". Le Premier ministre était présent ce samedi 16 octobre au ministère de l'Éducation nationale où a été révélée une plaque en hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie assassiné après avoir présenté à ses élèves des caricatures de Mahomet.

Sur la plaque dévoilée par Jean-Michel Blanquer et Jean Castex, a été inscrit : "Hommage à Samuel Paty Professeur d’histoire – géographie et d’éducation morale et civique, assassiné le 16 octobre 2020 pour avoir enseigné et défendu les valeurs de la République dont la liberté d’expression". Dans son discours, le chef du gouvernement a salué la mémoire d'un enseignant qui "n'aspirait qu'à transmettre les valeurs de liberté, de laïcité, de tolérance, de libre-arbitre, léguée par les Lumières".

Des engagements qui, explique Jean Castex, font que "rendre hommage à Samuel Paty, c'est rendre hommage à la République". Vendredi, des commémorations ont eu lieu dans les établissements scolaires de France. Au micro de RTL, Jean-Michel Blanquer a souligné le faible nombre d'incidents signalés, 98 au total. "Le plus bel hommage qu'on peut rendre à Samuel Paty, c'est l'unité, la dignité et c'est ce qu'on a eu dans le système scolaire français", assure-t-il.