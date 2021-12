Paris : une plaque en hommage à Samuel Paty dégradée

La récente plaque en hommage installée il y a deux mois dans un square en face de La Sorbonne à Paris a été découverte vandalisée ce mardi 21 décembre. Le mot "islamiste" présent dans l'inscription ""victime du terrorisme islamiste" a été rayée par un individu.

"S'en prendre à la mémoire de Samuel Paty, c'est s'en prendre à nous tous, à la France et à ses valeurs", a condamné mardi soir sur Twitter le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, en promettant que "les auteurs de cet acte odieux seront retrouvés et jugés".

Les services de la Ville de Paris ont remis la plaque en état dans la journée a précisé à l'AFP, la maire (DVD) du Ve arrondissement Florence Berthout qui dénonce une "dégradation inacceptable".

Le square avait été inauguré le 16 octobre, un an jour pour jour après l'attentat qui avait coûté la vie au professeur d'histoire-géographie, et en présence notamment de sa famille, d'Anne Hidalgo et des ministres de l'Education Jean-Michel Blanquer et de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal.

La décapitation de Samuel Paty, 47 ans, le 16 octobre 2020 près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) par un jeune radicalisé qui lui reprochait d'avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, avait suscité une émotion considérable et une large mobilisation de la classe politique.