Il y a deux ans jour pour jour, le 16 octobre 2020, le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty mourrait assassiné non loin du collègue de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, où il enseignait. Ce samedi 15 octobre, le président de Reconquête! Éric Zemmour a rendu hommage au professeur, victime selon lui d'un "francocide". Des propos que n'a pas voulu commenter Pap Ndiaye, invité ce dimanche du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI.

"Je ne commente pas les propos d'Éric Zemmour qui relèvent de la récupération politique", a dit le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. "Je suis tout entier à ma tâche et je ne me laisse pas dévier par celles et ceux qui veulent construire leur carrière politique sur cette question".

"Je n'ai pas d'estime pour Éric Zemmour", ajoute-t-il. "Lorsque l'on écrit que Pétain a sauvé les juifs de France, eh bien oui, je n'ai pas d'estime pour cette personne, a fortiori quand elle parle de l'école", dit encore le ministre.

