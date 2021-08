Les infos de 6h - Rentrée scolaire : qu'est-ce que le protocole sanitaire de niveau 2 ?

La rentrée scolaire est fixée au 2 septembre. Elle se fera avec le protocole sanitaire de niveau 2. Jean-Michel l'a annoncé dans le Journal du Dimanche de ce dimanche 22 août. Un niveau qui pour le ministre, permet d'avoir une rentrée la plus normale possible.

D'abord, tous les cours se feront en présentiel, du primaire jusqu'au lycée. Ensuite, le protocole met en place des règles qui sont déjà bien connues du public : respect des gestes barrière, port du masque obligatoire ou encore aération des classes.

La activités sportives, elles, seront bien autorisées en intérieur comme en extérieur, sauf les sports de contact. Enfin, le ministre de l'Éducation souhaite renforcer la stratégie "tester, alerter, protéger" et pour cela, l'accès aux tests sera facilité pour tout le monde.

La vaccination est la nouvelle arme de cette rentrée. Jean-Michel Blanquer compte tout mettre en œuvre pour renforcer cette stratégie. Il parle par exemple d'installer des centres de vaccination éphémères à proximité des collèges et lycées. Mais il insiste bien ce matin : le passe sanitaire ne sera pas obligatoire, ni pour les élèves, ni pour les enseignants. Pour lui, pas de polémique. Les parents ne seront pas non plus obligés de dire si leurs enfants sont vaccinés ou non.

Coronavirus - La Polynésie française se reconfine à partir de demain. L'attestation de déplacement fait son grand retour pour tenter de juguler l'explosion de cas de Covid. 2.800 cas pour 100.000 habitants actuellement, un taux d'incidence plus élevé qu'aux Antilles. Ce nouveau tour de vis prévoit une fermeture des écoles.

Manifestations - La vaccination pour les enfants, ils n'en veulent pas. C'était l'un des mots d'ordre lors des manifestations samedi 21 août contre le passe sanitaire. 220 cortèges ont été recensés par el ministère de l'Intérieur qui annonce une mobilisation en baisse par rapport à la semaine dernière. Pour cette 6ème journée de mobilisation consécutive, 175.000 manifestants ont battu le pavé en France.

Afghanistan - La situation à Kaboul se tend encore un peu plus. Des milliers d'Afghans tentent toujours de fuir el régime taliban. Cette marée humaine à l'aéroport devient très dangereuse. Des personnes sont mortes écrasées par la foule. De nombreux blessés sont également à déplorer. Il devient de plus en plus compliqué d'atteindre l'aéroport.