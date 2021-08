Rentrée scolaire 2021 : date, vaccination, protocole sanitaire... Ce qu'il faut savoir

Les vacances d'été arrivent petit à petit à leur fin. Pour la seconde année consécutive, elle s'annonce encore spéciale en raison de la crise sanitaire et de toutes les mesures mises en place. Date, vaccination, protocole sanitaire... Voici tout ce qu'il faut savoir sur la rentrée scolaire 2021.

Tous les élèves retrouveront le chemin de l'école, collège ou lycée dès le jeudi 2 septembre 2021. Les enseignants, eux, auront une pré-rentrée un jour avant, le 1e septembre. L'année scolaire s'achèvera le jeudi 7 juillet 2022. Mais entre temps, il y aura bien évidemment des périodes de vacances.

Alors que la vaccination est ouverte aux adolescents de 12 à 18 ans depuis cet été, ceux qui ne le seront pas à la rentrée, devront rester chez eux s'ils sont cas contact. Ce qui est "évidemment une forte incitation à être vacciné", avait souligné Jean-Michel Blanquer sur Franceinfo.

La FCPE, principale fédération de parents d'élèves, déplore ce choix : "Nous sommes passés d'une campagne d'incitation à la vaccination à l'éviction d'une partie des élèves !", a-t-elle expliqué au sein d'un communiqué. Se disant même "très inquiète (...) et demande au ministère de réajuster ses mesures pour ne laisser aucun élève au bord du chemin !".

Un protocole sanitaire mis en place

Qui dit situation sanitaire complexe dit protocole sanitaire. Le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sport a donc mis en place un protocole avec une graduation comportant quatre niveaux en fonction de la situation.



Le gouvernement aura pour objectif de maintenir une stratégie privilégiant l'enseignement en présentiel pour le bien-être mais aussi la réussite des élèves. Le tout, en essayant de limiter la circulation du virus au sein des établissements scolaires.



En plus de la mise en place de ces quatre niveaux de graduation (vert, jaune, orange et rouge), des analyses de la situation sont assurées régulièrement par le ministère de Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Pour ce, ils se baseront sur les indicateurs fournis par Santé publique France. Le passage d'un niveau à un autre pourra être déclenché au niveau national ou territorial (département, académie, région). Le niveau applicable au moment de la rentrée scolaire se fera en fonction de la situation épidémique au moment venu.

Le protocole sanitaire pour la rentrée 2021-2022 dans les établissements scolaires Crédit : Capture d'écran Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports